Vozila za prevoz učenika dobilo pet škola

Podgorica, (MINA) – Vozila za prevoz učenika dobilo je pet škola u nekoliko crnogorskih gradova, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako se navodi, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović uručila je direktorima škola ključeve od pet mini autobusa kapaciteta 12 plus jedno sjedište.

Iz MPNI su kazali da su ključevi uručeni direktorima osnovnoh škola “Savo Kažić” iz Barutane, “Mataruge” i “Radoje Tošić” iz Pljevalja, “Balotiće” iz Rožaja i “Bajo Jojić” iz Andrijevice.

Kako se navodi, to je treći kontigent vozila namijenjenih za prevoz učenika sa ruralnih područja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS