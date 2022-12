Vojinović: Situacija u obrazovnom sistemu stabilna

Podgorica, (MINA) – Obrazovni sistem u Crnoj Gori ne trpi prelaskom na onlajn nastavu, ocijenio je ministar prosvjete Miomir Vojinović i poručio da je situacija u toj oblasti stabilna.

Vojinović je, govoreći o situaciji sa dojavama o eksplozivnim napravama u školama, istakao da je stanje u oblasti obrazovanja stabilno.

“Sve ide normalnim tokom, pokazali smo da obrazovni proces neće trpjeti bez obzira na situaciju u kojoj se nalazi”, rekao je Vojinović na konferenciji za novinare.

On je kazao da je u stalnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministrastva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

“Sve škole gdje je bilo potrebe obiđene su, stanje je normalno. Iz predostrožnosti djeca će do kraja sedmice raditi onlajn. Ukoliko bude potrebe za dodatnim radnim danima donosićemo u tom pravcu odluke”, rekao je on.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vojinović je rekao da obrazovni sistem ne trpi prelaskom na onlajn nastavu.

“Prelaz na onlajn nastavu ne znači da će naša djeca dobiti manje znanja. U dogovoru sa direktorima procijenićemo da li je potreban dodatni radni dan uvesti ukoliko su djeca na ovaj način u bilo kom dijelu zakonita”, dodao je Vojinović.

On je rekao da neće biti ukinut dnevni boravak ni u jednoj školi.

Govoreći o grijanju u školama, Vojinović je rekao da tog problema više neće biti.

On je naveo da budžetska sredstva koja su bila obezbijeđena prošle godine nijesu bila dovoljna i da su kroz rebalans budžeta obezbijedili milion i po EUR za tu svrhu.

Vojinović je najavio da će sjutra razgovoratati sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

“Želim da potvrdim svoj lični da ću sve uraditi da se većina zahtjeva Sindikata prosvjete ispuni. Očekujem da sjutra dogovorimo povećanje zarada od 20 odsto od 1. januara naredne godine, uz mogućnost daljeg povećanja i 2024. i 2025. godine”, rekao je Vojinović.

