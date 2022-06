Vojinović: Izgradnja nove škole trebalo bi da počne u septembru

Podgorica, (MINA) – Izgradnja novog objekta za učenike podgoričke Osnovne škole (OŠ) “Vladimir Nazor” trebalo bi da počne u septembru, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

Vojinović i premijer Dritan Abazović pozvali su danas u zgradu Vlade učenike i predstavnike nastavnika i roditelja OŠ “Vladimir Nazor”, koji su se okupili ispred zgrade kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog kašnjenja početka izgradnje nove škole.

Kako je saopšteno iz Vlade, Vojinović je kazao da je započeta procedura dobijanja neophodnih dozvola, kao i da je novac za izgradnju škole obezbijeđen.

„Ukoliko sve bude kako smo planirali, očekujem da u septembru počnemo sa izgradnjom nove, moderne škole“, naveo je Vojinović.

On je rekao da u narednim danima očekuje susret sa gradonačelnikom Podgorice Ivanom Vukovićem kako bi se razmotrili modeli za početak naredne školske godine.

Prema riječima Vojinovića, razmatra se opcija o stavljanju u upotrebu škole koja se gradi u Tološima, a čiju izgradnju finansira kompanija Bemaks /Bemax/.

Abazović je rekao da će uskoro početi izgradnja nove škole koja će učenicima omogućiti da svoje potencijale i kreativnost ostvaruju u punom obimu.

On je, kako se navodi u saopštenju, kazao da okupljanje ne doživljava kao kritiku, već način snaženja građanskog bića Crne Gore.

“Mnogo je važno da tražite nešto što vam pripada i da sa tim ne pravite kompromise. Vaša današnja poruka je opomena svima nama da budemo bolji i brži u svom poslu“, istakao je Abazović.

On je poručio da je bezbjednost djece na prvom mjestu, dodajući da bi bilo neodgovorno razmatrati opciju da se nastava odvija u nebezbjednom i neadekvatnom prostoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS