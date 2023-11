Voda sa Mareze ispravna

Podgorica, (MINA) – Voda sa vodoizvorišta Mareza zdravstveno je ispravna, saopštili su iz Vodovoda.

Oni su naveli da su svi parametri u okviru dozvoljenih granica definisanih zakonom.

“Prema posljednjim rezultatima analiza koji smo radili, mutnoća iz vode se povukla i imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna”, kaže se u saopštenju Vodovoda.

Oni su u utorak upozorili da je voda blago zamućena i savjetovali trudnice, djecu i starije da je prokuvavaju prije upotrebe.

