Vlaović: Ponudićemo rješenja da svako dijete osjeti čar pozorišta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija će, kroz izradu Nacionalne strategije za razvoj kulture, ponuditi rješenja kako da svako dijete ima priliku da osjeti čar pozorišta, bez obzira u kojem kraju Crne Gore živi, poručila je resorna ministarka Maša Vlaović.

Kako prenosi PR Centar, Vlaović je to kazala u Kotoru gdje se, u okviru Kotoroskog festivala pozorišta za djecu, družila sa djecom u Kotor habu.

“Simbolika Kotorskog festivala pozorišta za djecu je vrijedan podsjetnik koliko stvarno djeci moramo biti posvećeni, i kako njihov glas i njihove potrebe moraju biti sastavni dio svakodnevnog života, politika i odlučivanja“, rekla je Vlaović.

Ona je kazala da su organizatori tog festivala, kao i akteri u politici kulture, svjesni da su elementi pozorišta veoma korisni u procesu edukacije.

“I ne samo edukacije već i rasta mlade publike, kako bi mali postali istinski odrasli, spremni za život i imali osjećaj vrijednosti u svijetu u kojem žive“, dodala je Vlaović.

Ona je istakla da su, bez obzira na promjene koje digitalizacija donosi, djeca kao publika uvijek imala i imaće veoma jasnu sliku šta vrijedi.

Kako je dodala, pažnju djece je teško zaslužiti i osvojiti, jer su najiskrenija publika.

„Zato su festivali veoma važna mjesta, gdje djeca imaju osećaj da je pozorište nezaboravan dio njihovog odrastanja“, rekla je Vlaović.

Ona je istakla je da je ove godine festival izuzetan u svakom smislu, da su predstave raznovrsne, kao i da je, pored pozorišnog programa, primjetan bogat prateći program u kom su zastupljene sve umjetnosti.

„Upravo takav pristup ukazuje na važnost razvijanja estetskog vaspitanja djece, razvijanja njihove kreativne inteligencije i njegovanja ličnosti i mašte dok osmišljavamo sadržaje koje ćemo najmlađima nuditi u kontinuitetu“, smatra Vlaović.

Kazala je da dok, kao ministarka kulture i majka dvije djevojčice, učestvuje u programu festivala koji je inspiriše, svjesna je da kultura nije jednako dostupna svima.

„Dužni smo da oživimo sve lokalne centre za kulturu i u duhu digitalnog doba osmislimo druge platforme, kroz koje ćemo ponuditi svoj djeci kulturni sadržaj i prave poruke, koje će razvijati i podsticati njihovu maštu i činiti da na pravi način doživljavaju i osjećaju umjetnost“, poručila je Vlaović.

