Vlada ima identičan pristup prema svim vjerskim zajednicama

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore ima identičan pristup prema svim vjerskim zajednicama koje su registrovane u Crnoj Gori, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara nakon sastanka sa privrednicima u Privrednoj komori kako komentariše izjavu predsjednice Skupštine Danijele Đurović o “kanonski nepriznatoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi (CPC)”, rekao da nema nikakav specijalan komentar i da svako ima politički stav u odnosu na određena pitanja.

“Vlada Crne Gore ima identičan pristup prema svim vjerskim zajednicama koje su registrovane u Ministarstvu pravde Crne Gore. Ukoliko CPC želi da pokrene svoj pravni tim, dobrodošli su “, kazao je Abazović.

On je naveo da se nada da ta tema uskoro neće biti aktuelna jer će se zaokružiti na način koji je dobar za državu i crkvu.

“Temeljni ili bazični ugovor je ugovor kao i svaki drugi, za nas je to stvar formalnosti. Svi će imati jednaka prava i nadam se da ćemo tu priču zaokružiti”, rekao je Abazović.

On, govoreći o diplomtskim odnosima sa Srbijom, kazao da je Crna Gora jako blizu da završi svoj dio posla.

“Jako smo blizu da imenujemo ambasadora u Beogradu. Očekujem da i oni urade isto, naravno bez želje da im namećemo agendu”, rekao je Abazović.

Uptan da li postoji mogućnost da se lokalni izbori odlože za proljeće naredne godine, Abazović je naveo da nije upoznat sa takvom mogućnošću.

“Mislim da će izbori biti 23. oktobra, vidite i retoriku partija, svi se pripremaju za taj datum”, kazao je Abazović.

On je ponovio da Vlada neće dodjeljivati stanove pod povoljnim uslovima.

“Nikad ništa gluplje čuo nisam od toga da će Vlada da dodjeljuje stanove po povoljnim uslovima. Ideja je bila da Komisija napravi pregled i obavijesti tužilaštvo o stvarima koje su očigledne. To je bila namjera, a ne da se dijele stanovi”, rekao je Abazović.

