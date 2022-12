Više škola u Podgorici evakuisano zbog dojave o bombama

Podgorica, (MINA) – Više osnovnih i srednjih škola u Podgorici evakuisano je jutros zbog dojave o postavljenim bombama.

Dojave su stigle osnovnim školama “21.maj”, “Sutjeska”,“Savo Pejanović”, “Milorad Musa Burzan”, “Maksim Gorki”, “Branko Božović”, Gimnaziji “Slobodan Škerović” i Srednjoj stručnoj školi “Spasoje Raspopović”.

Prema nezvaničnim informacijama, dojave su upućene putem mejla.

Iz Ministarstva prosvjete su saopštili da su odmah po dobijanju informacije pozvali sve osnovne i srednje škole i dali preporuku da učenici i zaposleni napuste školske objekte i da o svim aktivnostima obavijeste Upravu policije.

Iz tog resora su kazali da imaju punu saradnju sa Upravom policije i da će postupati po njenim uputstvima.

„Imajući u vidu da smo i u prethodnom periodu imali prilike da se suočavamo sa dojavama ove vrste, koje su na sreću bile lažne, Ministarstvo apeluje na smireno i pribrano postupanje svih građana, kao i u prethodnim slučajevima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će, u skladu sa preporukama Uprave policije, javnost biti blagovremeno obaviještena o održavanju nastave u drugoj smjeni.

