Podgorica,(MINA) – Većina građana Crne Gore smatra da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za izlazak iz trenutke političke krize, pokazalo je istraživanje koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje (CGO) i agencija DAMAR u okviru zajedničke inicijative CG plus.

Izvršna direktorica CGO Daliborka Uljarević kazala je da je povjerenje u institucije u Crnoj Gori nisko, iako bolje u odnosu na istraživanje koje je sprovedeno u oktobru.

“Najveće povjerenje je zabilježeno u odnosu prema vjerskim zajednicama, a najmanje prema političkim partijama”, rekla je Uljarević na konferenciji za novinare.

Prema njenim riječima, nešto izraženije je povjerenje u tužilastvo u odnosu na sudstvo.

Uljarević je rekla da je istraživanje pokazalo da je pitanje odgovornosti davno zaboravljena kategorija u crnogorskom društvu i da to primijećuju građani.

“Građani većinski smatraju, njih 76 odsto, da političari uopšte ne preuzimaju odgovornost za svoje djelovanje”, dodala je Uljarević.

Uljarević je kazala da bi, ako bi se ponovo glasalo na referendumu o državno pravnom statusu Crne Gore, 61,6 odsto građana bilo za nezavisnu državu.

Ona je rekla da proteste koji su organizovani nakon usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku podržava 35,6, odsto građana, da 43,5 ne podržava a da 20,9 odsto nema stav..

“Ovo ukazuje da se podrška odnosi na pripadnike onih partija koje su organizovale proteste”, dodala je Uljarević.

Izvršni direktor DAMAR-a Vuk Čađenović rekao je da većina građana smatra da su vanredni parlamentarni izbori najbolje rješenje za izlazak iz aktuelne krize.

Na pitanje na koga Crna Gora treba da se oslanja u spoljnoj politici, 60,7 odsto je odgovorilo da bi to trebalo da bude Evropska unija, 14,7 odsto da se oslanja na Srbiju, a 12.2 Rusiju.

