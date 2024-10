VCG angažovana na sanaciji korita Komarnice

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Inžinjerijske čete Bataljona za podršku Vojske Crne Gore (VCG) angažovani su na sanaciji korita Komarnice na području opštine Šavnik, radi otklanjanja posljedica poplava, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz Ministarstva su kazali da su inžinjerci i specijalizovane mašine VCG usmjerene na obnavljanje toka rijeke i jačanje obala, čime će se spriječiti dodatna oštećenja i rizik od novih poplava.

U saopštenju se navodi da su Ministarstvo odbrane i VCG, kao i uvijek, spremni da odgovore na potrebe građana i pruže podršku lokalnim zajednicama u kriznim situacijama.

“Angažovanje naše Inženjerijske čete u Šavniku samo je još jedan od primjera naše predanosti zaštiti stanovništva i imovine”, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da će Ministarstvo i Vojska, u saradnji sa lokalnim i državnim institucijama, nastaviti radove sve dok se situacija ne stabilizuje i uslovi za život i rad građana ne vrate u normalu.

