Vanredno meteorološko upozorenje zbog ciklona Fobos

Podgorica, (MINA) – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) izdao je upozorenje zbog najavljenih obilnih padavina, jakog južnog vjetra i rizika od olujnih nepogoda naredna tri dana.

Zavod je saopštio da je, u koordinaciji sa evropskim autoritetima za prognozu, imenovao ovaj ciklon kao “Fobos” i izdao je upozorenje putem jedinstvene koordinacione forme.

“Tokom subote, nedjelje i ponedjeljka prijepodne očekuje se ciklonska aktivnost na području Crne Gore, koja će u južnim-primorskim, centralnim sjeveroistočnim djelovima usloviti jaku kišu, lokalne kratkotrajne olujne vremenske nepogode”, navodi se u upozorenju.

Iz Zavoda su najavili i jak južni vjetar, posebno u višim predjelima na sjeveru i na primorju, uz kratkotrajne olujne udare južnog vjetra.

“Zbog ciklona, u južnom Jadranu kratkotrajno se očekuje podizanje nivoa mora, kao i jaki talasi i uzburkano more”, poručili su iz ZHMS.

Intenzivne padavine očekuju se u subotu popodne, tokom noći u subotu na nedjelju i u nedjelju prijepodne, a jak južni vjetar sa olujnim udarima očekuje se posebno u subotu.

Iz Zavoda su kazali da se, nakon kraće pauze, u ponedjeljak popodne, za utorak popodne i tokom noći (22- 23.novembar) očekuje još jedan kišni talas sa jakim, olujnim južnim vjetrom.

“Zbog očekivane meteorološke situacije mogući su određeni problemi na terenu, a zbog intenzivne kiše naglog priliva obilne količine vode, u centralnim i južnim predjelima, potencijalno mogući su bujični problemi prvenstveno na bujičnim tokovima i u urbanim sredinama”, navodi se u upozorenju.

