Uvode video nadzor u sve osnovne i srednje škole

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) pokrenulo je proceduru za stvaranje uslova za ugradnju video nadzora u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

MPNI je, kako su kazali, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za zaštitu ličnih podataka, preduzelo potrebne korake za ispunjavanje zakonskih pretpostavki neophodnih za postavljanje video nadzora u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

Navodi se da su izrađeni nacti pravilnika i potrebne dokumentacije, u cilju obezbjeđivanja odgovarajućeg nivoa sigurnosti učenika i zaposlenih i čuvanja državne imovine i omogućilo da se podaci koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji između ostalog štiti i pravo na privatnost.

Ističe se da je nacrte pravilnika i dokumentacije, uključujući i Uputstvo za uvođenje sistema video nadzora, odnosno koraka koje je potrebno preduzeti u cilju zakonite upotrebe i instalacije ovog sistema, MPNI proslijedilo osnovnim i srednjim školama.

