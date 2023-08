Uređivačka politika ne smije biti razlog za ugrožavanje bezbjednosti novinara

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija (MKM) osudilo je prijetnje glavnom uredniku radija Antena M Darku Šukoviću i pozvalo nadležne institucije da procesuiraju počinioca.

Uredništvo Antene M je na društvenim mrežama dobilo prijetnje smrću, zbog čega je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet.

Iz Ministarstva su poručili da uređivačka politika bilo kog medija ne smije biti razlog za ugrožavanje bezbjednosti novinare.

“Pozivamo nadležne institucije da procesuiraju počinioca, kako bi svima koji se usude da prijete novinarima bila poslata jasna poruka”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da MKM snažno i odlučno podupire slobodu medija, kao vrhovni princip na kome počiva svako demokratsko društvo.

