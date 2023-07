Uljarević: Odnosi sa Srbijom loši primarno zbog zvaničnog Beograda

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Srbije hronično su loši primarno zbog zvaničnog Beograda, jer do danas nijesu prihvatili teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je kazala da je jako važno da Crna Gora razvija dobrosusjedske odnose i da drži do dobre regionalne saradnje.

„Međutim, to ne može da bude po svaku cijenu, a posebno ne po cijenu onoga što je i dignitet Crne Gore“, rekla je Uljarević za Televiziju E.

Ona je kazala da je bivši premijer Zdravko Krivokapić takođe svoj prvi put organizovao ka Beogradu, premijer Dritan Abazović takođe, a i Jakov Milatović kao predsjednik je to uradio.

„Za očekivati bi negdje bilo da i sljedeći premijer, ako smo krenuli tom linijom, opet ode u Beograd“, rekla je Uljarević.

Ona je istakla da „upada u oči“ da ništa od tih posjeta nije bilo uzvratno.

Uljarević je navela da su se u svim tim posjetama u nekom okviru dešavali incidenti koji su ukazivali da zapravo Beograd pokušava da izrazi nepoštovanje prema svojim sagovornicima i da na neki način igra igru moći, u onom dijelu u kojem se Crna Gora stavlja u jedan podređen položaj.

„Moje mišljenje je da crnogorski zvaničnici ne treba da idu u Beograd dok ne budemo počeli da imamo te uzvratne posjete“, rekla je Uljarević.

Ona je istakla da uzvratne posjete hronično izostaju, kao što su hronično loši odnosi Beograda i Podgorice.

„Ali treba naglasiti da oni nijesu loši zbog Podgorice, oni su loši primarno zbog Beograda, zato što zvaničan Beograd do danas nije prihvatio teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore“, rekla je Uljarević.

Kako je kazala, dok se to ne promijeni, Srbija i Crna Gora ne mogu imati suštinski dobre odnose, već se samo može pokušavati zatvaranje ili prikrivanje određenih pitanja.

„Nijesam stekla utisak da su se i ovdje pitanja zatvorila, zato što i ovo što smo čuli od poruka, moj je utisak bio da su to neki disonantni tonovi“, kazala je Uljarević.

Ona je istakla da se vidjelo da je Milatović uložio napor i pokušao da otvori neka pitanja koja već dugo stoje otvorena i koja su neprijatna.

Uljarević je kazala da se čulo da će biti odgovoran odnos Srbije u odnosu na izručenje Svetozara Marovića, ističući da se to nije čulo od onoga od koga je primarno trebalo, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

„On je i to relativizirao, on je otvorio neka druga pitanja za koja zna da su utemeljeni i jasni stavovi od kojih Crna Gora neće odustati, iako on svakodnevno radi na tome da Crna Gora promijeni svoj zvaničan stav prema Kosovu“, rekla je Uljarević.

Prema njenim riječima, Vučić je pokušavao i na konferenciji za novinare da tretira i novinare iz Crne Gore na isti način na koji to radi sa onim medijima koji mu se ne dopadaju u Srbiji.

„Mislim da je to bila prilika i da naš predsjednik reaguje onako kako je reagovala i slovenačka predsjednica kada je bila u posjeti Srbiji, da prosto brani naše medije“, rekla je Uljarević i istakla da je obaveza je predsjednika koji dolaze iz druge države da brane medije iz države koju predstavljaju.

Uljarević je, govoreći o obećanju o ambasadorima, kazala da je dobro što Srbija neće insistirati na istom ambasadoru, koji je proglašen personom non grata u Crnoj Gori.

„Ali dok ne vidimo koje je to rješenje ne bih unaprijed da se obradujemo tome da će zaista doći do neke vrste relaksacije odnosa kroz taj mehanizam, jer možda dobijemo rješenje koje je mnogo radikalnije i ekstremnije od onoga koje smo imali ranije“, rekla je Uljarević

Ona je naglasila da se nada da Vlada Dritana Abazovića neće pristupiti tome da, pod okriljem priče da treba da se što prije odnosi sa Srbijom promijene ili da budu bolji, imenuje novog ambasadora.

Uljarević smatra da je to posao vlade koja tek treba da stupi na dužnost i da bi vlada u tehničkom mandatu morala makar od tih stvari da se suzdrži.

Upitana da li novi partner Vučiću za Otvoreni Balkan može da bude Milatović, Uljarević je kazala da ne može.

„Jer nema isto značenje osovina Srbija-Crna Gora, kao što je imala osovina Srbija-Albanija. Jer je suština Otvorenog Balkana trebala da ide ka onome što je promjena odnosa Beograda i Prištine“, rekla je Uljarević.

Ona je naglasila da Crna Gora nema nikakv uticaj ni na Beograd, ni na Prištinu.

„Rama je tu trebao jedan dio posla da pripremi ili podobi. Mislim da je samo Rama vidio nešto što neki od nas vide i od ranije, a to je da prema Vučiću postoji sve veći zazor na zapadu i da je bolje praviti otklon prema njemu, nego nastaviti sa nekim ko rizikuje da bude u nekoj persepktivi označen negativno kao Putin u Rusiji“, rekla je Uljarević.

Ona je ukazala da je možda i to treba da bude dodatan razlog da se sa regionalnim posjetama počne od neke druge države.

„Imajući u vidu da ćemo sjutra imati obilježavanje i godišnjice u Srebrenici možda je to bila prilika da Milatović posjeti Bosnu i Hercegovinu, da ode u Potočare, prije nego što je otišao u Beograd, uz sve užavanje toga da zaista postoje otvorena pitanja sa Srbijom, ne sa građanima, prije svega sa vlastima“, rekla je Uljarević.

