Ulaganje u infrastrukturu neophodno za održivi razvoj u oblasti kulture

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u infrastrukturu i pospješivanje inovativnih projekata, koji imaju potencijal za dalji razvoj, preduslovi su održivog razvoja u oblasti kulture, rekla je ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

Vlaović, koja je učestvovala na Međunarodnom kulturnom samitu u Edinburgu, najavila je da će se Ministarstvo kulture i medija u narednom periodu još više fokusirati na razvoj projekata iz oblasti kreativnih industrija.

Iz Ministarstva kulture i medija su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da je samit, čija je tema bila „Kultura i održiva budućnost“, okupio ministre kulture, umjetnike, profesionalce i mlade kreativne ljude iz svih krajeva svijeta.

Vlaović je, govoreći na panelu „Kultura i održivost“, naglasila da donosioci odluka u oblasti kulture imaju obavezu da u svoje strateške orijentacije uvrste aktivnosti koje promovišu održivi razvoj i zelene politike.

„Svjesni potencijala koji sektor kreativnih industrija ima kao generator ekonomske dobiti i samoodrživosti, u narednom periodu ćemo još više fokusirati pažnju na razvoj projekata iz te oblasti“, istakla je Vlaović.

Ona je navela da je kroz kulturu moguće podići svijest o problemima sa kojima se suočava čitav svijet i svojim aktivnostima dati pozitivan primjer o mehanizmima održivog razvoja i zelene tranzicije.

„Stoga, smatram neophodnim da naše države ojačaju podršku kulturnom i kreativnom sektoru u stvaranju uslova za njihov održiv i ekonomski valorizovan rad“, rekla je ministarka.

Iz Ministarstva su naveli da se Vlaović, tokom Samita, sastala sa sekretarom za ustavna pitanja, vanjske poslove i kulturu i poslanikom u parlamentu Škotske, Angusom Robertsonom.

“Dogovoreno je da će u narednom periodu biti učinjeni dodatni napori u cilju institucionalnog povezivanja sektora kulture Crne Gore i Škotske i implementaciji zajedničkih aktivnosti”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da se Međunarodni kulturni samit održava pod pokroviteljstvom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Škotske, parlamenta Škotske i Britanskog savjeta, kao dio Međunarodnog festivala Edinburg koji se, kao najznačajniji događaj u oblasti kulture, organizuje od 1947. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS