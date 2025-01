Uhapšeno pet osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija u srijedu je uhapsila tri osobe zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a dvije zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je tokom prethodnog dana evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginula jedna osoba, jedna je teže povrijeđena, a osam lakše.

„Tokom prethodnog dana službenici saobraćajne policije uhapsili su tri osobe zbog upravljanja vozilom uz prisustvo alkohola u organizmu i dvije osobe zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u srijedu podnijeto 27 prekršajnih prijava, izdato 306 prekršajnih naloga za plaćanje novčane kazne i oduzeta su tri para registarskih oznaka.

„Službenici saobraćajne policije će i u narednom periodu nastojati da prevashodno preventivnim, a onda i represivnim aktivnostima iz svoje nadležnosti, doprinesu što bezbjednijem saobraćaju i smanjenju broja nezgoda sa najtežim posljedicama“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su apelovali na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i na taj način doprinesu kako svojoj tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

