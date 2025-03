Uhapšeno 25 vozača zbog prekršaja u saobraćaju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su, u sjevernoj i centralnoj regiji Crne Gore, 25 vozača zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je najviše vozača uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola i prekoračenja brzine, kao i da su službenici policije izdali i preko 300 prekršajnih naloga i oduzeli dvoje vozila.

“Zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu Mobilna jedinica saobraćajne policije je uhapsila vozača iz Ulcinja, K.U.(48) koji je vozio brzinom od 213 kilometra na sat (km/h)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su službenici, u okviru akcije Brzina, kontrolisali 272 osobe i izdali 218 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja.

Kako se navodi u saopštenju, službenici kolašinske policije uhapsili su i operativno interesantnu osobu B.K.(39) iz Kolašina.

“On je vozio vozilo kojem je istekao rok važenja saobraćajne dozvole, a odbio je da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, nakon čega je testiranjem utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,79 promila”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da mu je sudija za prekršaje izrekao novčanu kaznu od 920 EUR.

“B.K. je povratnik u izvršenju prekršaja, a prethodno je hapšen zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga”, kazali su iz policije.

Oni su saopštili i da je, u sklopu akcije Tragač, policija oduzela od M.B.(36) vozilo marke Mercedes, koje je on vozio bez registarskih tablica i potrebne dokumentacije.

Dodaje se da će to vozilo će biti predmet daljih provjera.

Iz Uprave policije su rekli da su službenici podgoričke policije sinoć izveli akcije pojačanje kontrole saobraćaja Brzina, Alkohol i PAS, i tom prilikom uhapsili 23 osobe, izdali 117 prekršajnih naloga i oduzeli jedno vozilo.

“Od ukupnog broja uhapšenih, deset je uhapšeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine, deset zbog vožnje u alkoholisanom stanju i tri zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Podgoričanin M.K. uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,32 promila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS