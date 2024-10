Uhapšeni osumnjičeni za lažno prijavljivanje i oduzimanje vozila

Podgorica, (MINA) – Barska policija uhapsila je azerbejdžanskog državljanina S.A. (22), osumnjičenog za lažno prijavljivanje i P.Š. (50) iz Bara, koji se tereti za krivično djelo oduzimanje vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je barskoj policiji S.A. prijavio da su ga fizički napale dvije nepoznate osobe, u ulici Petra Vojvodića u Baru.

Iz policije su rekli da je S.A. prijavio da je jedna od te dvije osobe od njega ukrala novčanik sa 325 EUR, kao i mobilni telefon.

„Nakon toga su se te dvije osobe, po kazivanju prijavioca, udaljile vozilom u nepoznatom pravcu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da su njihovi službenici preduzeli aktivnosti u cilju rasvjetljavanja tog događaja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, i da su došli do sumnje da se prijavljeni događaj nije dogodio.

„Sa svim je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru po čijem je nalogu S.A. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pripadnici barske policije uhapsili i P.Š, koji se sumnjiči za krivično djelo oduzimanje vozila.

„On je to djelo izvršio na štetu jednog stranog državljanina u čije je plovilo ušao, pronašao ključeve, stavio ga u pogon i uputio se u pravcu Budve, gdje je u blizini jednog plažnog bara plovilo ostavio“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je P.Š. uhapšen po nalogu postupajućeg tužioca.

