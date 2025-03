Zaposlena u Fondu rada uhapšena jer je prijetila direktorici

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je zaposlenu u Fondu rada A.S. (52) koja je, držeći pištolj, prijetila direktorici te institucije Ani Mrdović, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali su po prijavi koju je danas podnijela Mrdović.

„Ona je u prijavi navela da joj je dok se nalazila na radnom mjestu, u njenoj kancelariji, S.B. (52) takođe zaposlena u Fondu, držeći pištolj u ruci, uputila riječi prijetnje po njen, život njenog djeteta i ostalih zaposlenih u zgradi“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, u koordinaciji sa dežurnim tužiocem, pretresena kuća, a izvršen je i pregled vozila i kancelarije koju koristi S.B. i tom prilikom nijesu pronađeni nedozvoljeni predmeti.

Oni su dodali da je, nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, o događaju obaviješten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u opisanim radnjama ne stiču elementi bića krivičnog djela.

„Zbog sumnje da je počinila prekršaj iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru, S.B. je uhapšena i ona će danas biti sprovedena na dalju nadležnost sudiji za prekršaje“, naveli su iz policije.

