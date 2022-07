Uhapšen službenik ANB-a

Podgorica, (MINA) – Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petar Lazović uhapšen je danas zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kazali su da su ga uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu SDT-a.

U saopštenju SDT-a navodi se da je P.L. osumnjičen i za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja

Ističe se da je P.L. uhapšen u krivičnom predmetu koji je u maju, po nalogu glavnog specijalnog tužioca, ponovo formiran, po materijalu EUROPOL-a i francuskih pravosudnih organa, dostavljenom u julu i decembru prošle godine.

“Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će osumnjičeni biti sprovedeni na salsušanje specijalnom tužiocu, u zakonskom roku.

