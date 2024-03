Uhapšen maloljetnik zbog prijetećeg mejla srednjoj školi

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je sedamnaestogodišnjeg maloljetnika iz Tuzi, koji je putem mejla uputilo poruku prijeteće sadržine na adresu Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić” u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, osumnjičeni maloljetnik je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda.

„On je, kako se sumnja, 15. marta, uputilo mejl prijeteće sadržine na adresu škole, a kojom prilikom je zaprijećeno višestrukim ubistvima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je policija, po nalogu nadležnog suda, pretresla stan i druge prostorije koje koristi maoljetnik.

„Pronađeno je i oduzeto 20 komada Airsoft oružja (replike original oružja), od čega su dva komada predmet krivičnog djela“, rekli su iz policije.

U saopštenju se dodaje da je od maloljetnika oduzet računar i mobilni telefon.

Iz Uprave policije su poručili da će njihovi službenici, imajući u vidu kontinuirane događaje u kojima su mete sajber aktivnosti bile, između ostalog, i obrazovne ustanove, nastaviti istraživanje tih kriminalnih aktivnosti sa posebnim fokusom i pažnjom, u cilju zaštite društvene zajednice.

Oni su apelovali na roditelje, obrazovne institucije i društvene činioce da doprinesu u podizanju svijesti toj kategoriji osoba o odgovornom ponašanju prilikom korišćenja informacionih tehnologija, kako bi se izbjegle posledice u široj društvenoj zajednici.

Iz policije su kazali da protiv A.S., oca maloljetnika, podnijeti prekršajnu prijavu zbog zanemiravanja djeteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS