U Ženkom klubu očekuju izvinjenje Jokovića

Podgorica, (MINA) – U Ženskom klubu Skupštine Crne Gore očekuju da se potpredsjednik Vlade Vladimir Joković izvini zbog izjave da da se “ne može glasati za nekoga da vodi vašu djecu, ko nema svoju djecu”.

Ženski Klub najoštrije je osudio izjavu Jokovića Srpskoj televiziji.

“Ni kučeta ni mačeta… Kakvu odgovornost, prema kome, pasoš u džep, mogu gdje god hoće da odu… Više ja i moj potpredsjednik Dragoslav Šćekić imamo djece nego čitav poslanički klub Demokrata”, rekao je Joković.

Iz Ženskog kluba Skupštine rekli su da je nedopustivo da neko ko pokriva funkciju potpredsjednika Vlade dozvoli sebi da da jednu krajnje uvredljivu i diskriminatorsku izjavu, unižavajući kolege po osnovu njihovog ličnog svojstva, da li su roditelji, ili ne.

Ocjenjuje se da je izjava Jokovića uvredljiva, za sve koji ne mogu da imaju djecu, a željeli bi, i vode svoje velike borbe za potomstvo kao i za one koji svojim izborom ne žele da imaju djecu.

“Očekujemo hitno izvinjenje potpresjednika Vlade, jer u protivnom, ako ostane pri svom izrečenom stavu pokazuje da nije dostojan obavljanja javne funkcije”, poručili su iz Ženskog kluba.

Oni su najoštrije osudili izjavu Jokovića zbog, kako su naveli, očuvanja građanskog karaktera države, koja podrazumijeva kompletan opseg ljudskih prava.

“Ovo je opomena za društvo u cjelini, da ne dopustimo da sa visokih državnih pozicija čuju ovakve nedopustive tvrdnje”, kaže se u saopštenju Ženskog kluba.

Podsjeća se da se Ženski klub trudio da ima emancipatorski karakter i da osjetljivim temama, kao što je roditeljstvo, prilazi sa prave strane.

“Nažalost, ova izjava Jokovića pokazuje da moramo da još intenzivnije radimo, čak i sa našim kolegama za koje smo smatrale da imaju sluha za ove osjetljive teme”, zaključuje se u sapštenju.

