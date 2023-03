U Vojsci Crne Gore 15,7 odsto žena

Podgorica, (MINA) – U Vojsci Crne Gore (VCG) zaposleno je 15,7 odsto žena, a značajan progres vidi se u njihovoj zastupljenosti u strukturi profesionalnih vojnih lica, gdje ih je 10,83 odsto, saopštili su iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su u susret 8. martu, Danu žena, odali priznanje svojim službenicama i pripadnicama Vojske, koje zalaganjem, vrijednostima, znanjem i sposobnostima nemjerljivo doprinose stvaranju inkluzivnog, modernog i efikasnijeg sistema odbrane.

„U tom cilju, prvenstveno, moramo biti svjesni činjence da je rodna jednakost osnovno ljudsko pravo i društveno, a ne samo „žensko“ pitanje“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane rekli su da težnja ostvarivanju rodne ravnopravnosti u bezbjednosnom sektoru zahtijeva promjenu stereotipa i institucionalne kulture, što su taj resor i VCG prepoznali prije više od jedne decenije.

„Osvrćući se na nove globalne strateške i operativne zahtjeve koji dovode do trenda rastućih promjena u konceptu bezbjednosnih izazova, oružane snage širom svijeta revidiraju kriterijume za regrutovanje kandidata kako bi u sastav privukle i muškarce i žene sa specijalizovanim znanjima i vještinama“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da se, imajući u vidu kompleksnost savremenih bezbjednosnih izazova, ne smije zanemariti 50 odsto populacije koja predstavlja vrijedan potencijal za doprinos odbrani države.

„Da bi sektor bezbjednosti mogao da prepozna, a onda efikasno odgovori na potrebe građanki i građana, institucije iz te oblasti moraju imati reprezentativan sastav koji će oslikavati zastupljenost žena i muškaraca u društvu kojem služe, uticati na efikasnije ispunjavanje misija i zadataka i garantovati bolja radna okruženja za sve zaposlene“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da promovisanje rodne perspektive i ostvarivanje napretka u pogledu zastupljenosti žena u sektoru bezbjednosti i odbrane doprinosi stvaranju efikasnijih institucija i donošenju kvalitetnijih politika i odluka.

„Najbolji pokazatelj posvećenosti Ministarstva implementaciji politike rodne ravnopravnosti, predstavlja činjenica da trenutno imamo 15,7 odsto žena na službi u VCG“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se značajan progres vidi u zastupljenosti žena u strukturi profesionalnih vojnih lica, gdje ih je 10,83 odsto.

Iz Ministarstva su kazali da se bilježi i trend rasta procenta žena na komandnim i savjetničkim dužnostima u Vojsci, gdje ih je trenutno oko sedam odsto.

To, kako su dodali, predstavlja značajan progres u poređenju sa prethodnim periodom.

„Naše koleginice značajno doprinose i misijama izgradnje i očuvanja međunarodnog mira i stabilnosti“, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je do sada 28 pripadnica Vojske učestvovalo u nekoj od međunarodnih misija i operacija, i istakli da ih je trenutno angažovano oko deset odsto.

„Sprovodeći mjere na podmlađivanju kadra i stvaranju kvalitetnog korpusa oficira koji stiču znanja na prestižnim vojnim akademijama u svijetu, naglašavamo činjenicu da se trenutno na obrazovanju nalazi 25 odsto kadetkinja“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su zahvalili koleginicama za njihovu profesionalnost, posvećenost i istrajnost.

„Pored toga što nemjerljivo doprinosite ovoj instituciji, vi ste i neiscrpan izvor inspiracije generacijama koje dolaze“, ističe se u saopštenju.

