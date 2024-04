U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat

Liša, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, Manastirska Ulica i Ulica ruža, Gornja Vrbica, Bezjovo.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova, Burum, Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (moguća kratkotrajna isključenja).

Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Most Radovića, Donje Selo, Jama Žarića, dio Ljutotuka, Bobulja, Sige.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Suka, dio Grba.

– u terminu od 09 do 18 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuta, Vitalac, Bukovik.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Vilusa, Dolovi.

– u terminu od 09 do 18 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 10 do 16 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio potrošača na području Veljeg Sela, potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane..

– u terminu od 09 do 18 sati: Dubrava, Pečurice, Kunje , Grdovići, Velje Selo, Agroeksport, Duške, Mala iVelika Gorana, Karastani, Pelinkovići, Metanovići, Nikezići, Kovačevići, Brkanovići.

Budva

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Sotonići, Bukovik, Brčrli, Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Nove Mahale (ulica Ymer Prizreni), dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Gač, Brdela.

Kotor

– u terminu od 08 do 13 sati: dio Radanovića, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići, Bućin, Bratešići, Kovačko polje, Lukavci, Glavatske Kućice, Ćeren, dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio potrošača u blizini škole u Risnu.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: dio potrošača u centru Prčnja.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača od Katedrale Sv Tripuna do Gurdića.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača oko Vojnog odmarališta i Pošte u Meljinama, potrošači oko Tunela sa strane Meljina, ulice Narodnog fronta i Braće Pedišića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrbanj, Kruševice, Mokrine, dio potrošača u naslju Opačica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma, dio sela Goražde, dio sela Mašte, dio sela D.Luge, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde, Selo Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Voja Lješnjaka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ravna rijeka, Sutivan, Vrh.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ostrelj, Čokrlije, Strojtanica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Rogobore, Babljak, Izlasci.

– u terminu od 10 do 15 sati: Babljak.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Štitarica, Ravni, Selišta, Krstac – Šundeci, Žari – Brezovac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Dobrilovina,

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Radmanca, dio Trpeza.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

