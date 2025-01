U Rožajama uhapšeni osumnjičeni za trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Rožajama dvije osobe, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo trgovina ljudima na štetu maloljetne osobe.

Iz Uprave policije saopšteno je da su sprovodeći planske aktivnosti, službenici rožajske policije u petak na gradskom trgu u Rožajama zatekli dvije osobe za koje je postojala sumnja da iskorištavaju jednu maloljetnu osobu za prosjačenje.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu policija I.S. i R.S., dovela u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje, u saradnji sa službenicima rožajskog Centra za socijalni rad.

“Zbog sumnje da su I.S. i R.S. izvršili krivično djelo trgovina ljudima na štetu maloljetne ženske osobe, kćerke I.S., oni su lišeni slobode po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su osumnjičeni zloupotrebom povjerenja i odnosa zavisnosti, primorali oštećenu na prosjačenje u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Navodi se da su oštećenu maloljetnu osobu preuzeli službenici Centra za socijalni rad radi daljeg postupanja iz njihove nadležnosti.

