U Rožajama uhapšena osoba kod koje su pronađeni puška i pištolj

Podgorica, (MINA) – Rožajska policije uhapsila je I.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, nakon što je kod njega pronašla pušku i pištolj.

Iz Uprave policije saopštili su da su službenici rožajskog Odjeljenja bezbjednosti (OB) pretresli stan i druge prostorije koje koristi I.M. u tom gradu.

„Pretresom je policija pronašla dva komada vatrenog oružja u ilegalnom posjedu – pušku marke „Crvena zastava“ i pištolj marke „Crvena zastava“, kao i 122 komada municije različite vrste i kalibra“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je I.M. uhapšen po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

