U pucnjavi u Rožajama ranjena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Rožajac E.K. ranjen je u pucnjavi koja se danas dogodila u jednom ugostiteljskom objektu u Rožajama, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je u 14 sati i 50 minuta, nakon kraćeg verbalnog sukoba, Dž.H. upotrebom vatrenog oružja E.K. nanio povrede u predjelu stomaka, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

„E.K. je doveden na ukazivanje ljekarske pomoći u Opštu bolnicu Berane gdje je hospitalizovan, dok za Dž.H. policija intenzivno traga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prilikom napuštanja lica mjesta Dž.H. od sebe odbacio pištolj, koji je pronađen.

Iz policije su rekli da će sa daljim tokom preduzetih aktivnosti u odnosu na ovaj događaj javnost biti blagovremeno obaviještena.

