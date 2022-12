U porastu diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednjih 12 godina, značajno smanjen procenat stanovnika koji su se osjećali diskriminisanim na osnovu nacionalnosti, vjerske pripadnosti i političkog uvjerenja, a jedino je zabilježen porast diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

To je pokazalo istraživanja o trendovima u oblasti diskriminacije u Crnoj Gori koje je sproveo Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), a koji su finansirali Evropska unija (EU) i Savjet Evrope, u partnerstvu sa Kancelarijom ombudsmana i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.

Istraživanje je pokazalo da je, od 2010. do prošle godine za 11,2 odsto smanjen broj građana koji su se osjećali diskriminisanim na osnovu nacionalnosti, za 8,7 odsto na osnovu vjerske pripadnosti i za 7,2 odsto po osnovu političkih uvjerenja.

„Jedina oblast u kojoj je zabilježen porast percipirane diskriminacije u odnosu na 2010. godinu je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, saopšteno je na konferenciji u Podgorici na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja.

Prema rezultatima istraživanja, uočen je izuzetno visok stepen socijalne otuđenosti prema LGBTI osobama, a veoma visok stepen otuđenosti prema Romima i Egipćanima.

Ministar za ljudska i manjinska prava Fatmir Đeka istakao je značaj prikupljanja podataka o govoru mržnje.

„Svjedoci smo ekspanzije društvenih mreža, zato je važno prepoznati i suzbiti govor mržnje na društvenim mrežama kroz zakonska rješenja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastaviće da pruža snažnu podršku borbi protiv govora mržnje“, rekao je Đeka.

Ombudsman Siniša Bjeković rekao je da diskriminacija ima presudnu ulogu u rušenju mostova među ljudima.

„Ali ono što je još važnije je da narušava ljudsko dostojanstvo kao jedno od najvećih bogatstava muškarca i žene kroz istoriju civilizacije“, istakao je Bjeković.

Kako je naveo, sa pozicije institucije Ombudsmana kao centralnog organa u borbi protiv diskriminacije, svakako postoji kontinuirana potreba da se što više sazna o toj pojavi, njenim kretanjima u vremenu, prostoru i društvenim procesima.

Prema riječima Bjekovića, samo u na taj način mogu se stvoriti pretpostavke za uspješnu politiku i institucionalno reagovanje na njene različite oblike.

Zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Rikardo Seri, skrenuo je pažnju na značaj prikupljanja podataka za kreiranje politike u kontekstu procesa pregovora Crne Gore o pristupanju Uniji.

„EU je drago što je podržala ovo istraživanje za koje se nadamo da će podstaći institucije da zajednički razmisle o tome kako da transformišu podatke u zakonske promjene i da promjene politike“, rekao je Seri.

On smatra da je potrebno više napora da se uvedu društvene promjene i društveno prihvatanje grupa koje su uglavnom diskriminisan,e kao što su LGBTI osobe, Romi i drugi.

„Potreban nam je kolektivni pritisak da oslobodimo društvo od mržnje i dovedemo do stvarnog poboljšanja za najugroženije“, poručio je Seri.

Programska menadžerka u Odjeljenju za borbu protiv diskriminacije Savjeta Evrope Anđela Longo, rekla je da rezultati ankete pokazuju da svi mogu i treba da pređu još jednu milju kako bi zaštitili prava najugroženijih u društvu.

„Da bismo mogli da damo jasne signale Romima i Egipćanima, osobama sa invaliditetom i LGBTI zajednici da se diskriminacija ne toleriše i da je treba sankcionisati“, navela je Longo.

Ona je kazala da reforma pravnog okvira treba da se završi u tom pravcu, kako bi se osiguralo da je zakon o diskriminaciji u potpunosti u skladu sa evropskim standardima, ali i da nudi zdrav mehanizam sankcionisanja protiv diskriminatornog ponašanja sa snažnim efektom odvraćanja.

Direktorka CEDEM-a Milena Bešić rekla je da su govor mržnje i njegove posljedice u širem kontekstu alarmantni, čemu se svjedoći svakog dana.

„S obzirom na polarizaciju crnogorskog društva i kontinuirano podsticanje etničkih tenzija, nalazi ovog istraživanja podsjećaju da političke elite treba da budu svjesne da snose posebnu odgovornost i da njihovi narativi nikako ne smiju dodatno da polariziraju naše društvo i podstiču govor mržnje, upravo naprotiv, oni bi trebali biti ti koji ga osuđuju“, poručila je Bešić.

