U Podgorici uhapšene četiri osobe zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je četiri mladića zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje i povrijedili dvije osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su uhapšeni M.V. (20), N.B. (20), P.L. (20) i L.B. (20).

Oni su, kako se sumnja, 21. decembra ispred jednog ugostiteljskog objekta u Podgorici, jednu osobu teško povrijedili, a jednu lakše.

„Po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, M.V, N.B, P.L. i L.B. su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica kontinuirano sprovode aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala na teritoriji Glavnog grada, u cilju zaštite života i lične bezbjednosti građana i imovine.

