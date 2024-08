U Podgorici aktivna dva požara, kuće nijesu ugrožene

Podgorica, (MINA) – Na teritoriji Podgorice jutros su aktivna dva požara, od kojih kuće nijesu ugrožene, rekao je komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravko Blečić.

Aktivni su požari na Radovčama i brdu Zelenika na putu ka Nikšiću.

Blečić je agenciji MINA kazao da ekipe Službe zaštite i spašavanja drže pod kontrolom ta dva požara.

Kako je naveo, naročito gori na brdu Radovče, gdje se vatrogasci trude da požar usmjere ka nepristupačnim predjelima.

On je istakao da su podgorički vatrogasci u posljednja 24 sata imali 36 intervencija na teritoriji Glavnog grada, Zete i Tuzi.

Blečić je kazao da su građani ljudski i savjesno podržali Službu, u Malesiji, Loparima i na Rodovču.

“I čini mi se da bez njih ne bismo uspjeli da ovako kvalitetno odgovorimo na ove požare”, rekao je Blečić.

On je naglasio da, uprkos poteškoćama, imaju samo dva akitvna požara na teritoriji Glavnog grada, dok ih u Zeti i Tuzima nema.

“Vjetar koji nam je mnogo odmagao prethodnih dana je sada stao i to je uticalo na reagovanje”, naveo je Blečić.

On je ponovo pozvao ljude da, makar u prečniku od deset metara, očiste dvorišta oko kuća od biljnog rastinja i drugih gorivih materija.

