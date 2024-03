U Pljevljima uhapšena osumnjičena za nasilje u porodici

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad”, Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja uhapsili su M.B. (40) koja se sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Sumnja se da je M.B, dok se nalazila u porodičnoj kući u Pljevljima, nakon kraćeg verbalnog sukoba, u prisustvu maloljetnog djeteta, fizički napala supruga udarajući ga u glavu i tijelo nakon čega da je ugrizla za ruku.

“M.B. se nakon ovog događaja uputila u drugi dio porodične kuće gdje se nalazila njena svekrva koju je takođe fizički napala uz upućivanje riječi uvredljive sadržine i lomljenje stakla na ulaznim vratima kuće”, kaže se u saopštenju.

Oštećenima je, kako su kazali, ukazana ljekarska pomoć u Medicinskom centru Pljevlja gdje su im konstatovane lake tjelesne povrede.

“M.B. je lišena slobode zbog sumnje da je počinila gore navedeno krivično djelo”, ističe se u saopštenju Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevljau od početka godine podnijeli osam krivičnih i 11 prekršajnih prijava zbog nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici i da je po osnovu krivičnih djela osam osoba uhapšeno.

