U četvrtak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara,dio Zabjela – ul. Vojislavljevića , dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića,Ulica Partizanski Put, dio Stare Zlatice,Dio Tološa Ulica Ceklinska

-u terminu od 08:30 do 13 sati: Ulica Iva Vizina

Zeta

-u terminu od 09 do15:00 sati:Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, (kratkotrajno isključenje),Luke, Jelenak, Kula Lakića, Poljica, Ivanj Uba, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 08 do 14 sati:Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Komunice, dio Suka

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

– u terminu od 09 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

-u terminu od 09 do 13 sati: Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana

– u terminu od 08 do 15 sati: Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni VitalacRubeža, dio Oštrovca

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Kotor

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Crveni Brijeg, Trojica centar, Vidikovac

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača na području od crkve Gospa od snijega do Dubokog dola, dio potoršača u naselju Vrbice

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati: dio potrošača u naselju Dumidran

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: područje oko Volija u Meljinama

– u terminu od 8:30 do 13 sati: Presjeka, Nogulović, Nakićenović, Marići, Dano, Opačica, Sasovići, Avramović

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo

Berane

– u terminu od 9 do 14:30 sati:Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma i Tunel Tifran-Opština Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Dapsiće,Dio sela Goražde, Dio sela Šekular, Selo Zagorje-

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati Ulice:Dušana Vujoševića,Mirka Arsenijevića i naselje oko Supa –

-u terminu od 9 do 15 sati:Uže gradsko jezgro Opštine Berane i prigradsko naselje Pešca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

Slijepač most,Lješnica, Čokrlije

-u terminu od 10 do 14 sati:Čokrlije – Cerovići

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

– u terminu od 09 do 14 sati: Donja Štitarica, Dobrilovina Selišta

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Vrujca, Ravni Izlasc

-u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Drndari

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Velika

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće, Čavanj Krupice

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Bare Žugića

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

