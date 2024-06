Porfirije: Ne sabiramo se ni protiv koga, već za mir međ ljudima i narodima

Beograd, (MINA) – Poglavar Srpska pravoslavne crkve patrijarh Porfirije poručio je u Hramu Svetog Save u Beogradu na početku Svesrpskog sabora, da su se sabrali da se pomole Bogu za jedinstvo duhovno, sabornost naroda, kao i za mir među svim ljudima i svim narodima.

Molebanom za Srbiju i Republiku Srpsku počeo je Prvi svesrpski sabor pod nazivom „Jedan narod, jedan sabor – Sbija i Srpska“. Saboru prisustuvje i predsjednik crnogorske Skupštine Andrija Mandić, kao i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

„Sabiramo se da bismo darove koje smo dobili od Boga upotrebili za dobro u slavu Božiju zbog svega i za sve. Riječju, ne sabiramo se protiv bilo koga, nego se sabiramo za – za dobro najprije svoje, ali i svih koji žive sa nama i oko nas”, rekao je Porfirije tokom molebana kojem su prisustvovali predsjednici Aleksnadar Vučić i Milorad Dodik.

Porfirije je dodao da svaki drugi cilj i sadržaj sabiranja nije njihov, i da neće i ne može biti blagosloven.

On je naglasio da je „ne tako davno, prije samo par decenija bilo nezamislivo da se pravoslavni Srbi okupe sa svih strana u hramu Božijem sa državnim rukovodstvom, sa istaknutim predstavnicima društva, privrede, kulture, vojske i da čuju majčinsku toplu riječ Crkve koja ne pravi razliku među decom“.

“Mnogima je to nezamislivo i danas. Crkva i njih i sve drugi neprestano poziva i vapi raširenih ruku da dođu u bratski zagrljaj, u dom Božiji, u dom Svetog Save pomiritelja i ujedinitelja braće i naroda“, poručio je Porfirije, prenosi N1.

Vučić posle molebana pozvao da se glasno kaže da srpski narod najviše želi mir i da u slozi i uzajamnom poštovanju živi sa svojim komšijama,.

„Molimo se da sve nesloge ostanu iza nas, da pošaljemo poruku mira, sloge i bratske ljubavi, da glasno kažemo da srpski narod najviše želi mir, jer je najveću cijenu uvek plaćao kada mira bilo nije. Da u slozi i uzajamnom poštovanju živimo sa svojim komšijama, da zajedno napredujemo i sami biramo svoju budućnost,“ napisao je Vučić na Instagramu.

