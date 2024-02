U Baru tokom januara uhapšeno 76 vozača

Podgorica, (MINA) – Barska policija je tokom januara uhapsila 76 vozača, zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je barska saobraćajna policija uhapsila 43 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a 19 zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Iz policije su naveli da je sedam vozača uhapšeno jer je odbilo da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance.

„Dva vozača sz uhapšena zbog prekoračenja brzine, a tri jer se nijesu zaustavili na znak za zaustavljanje policijskog službenika“, rekli su iz policije.

Kako su dodali, dva vozača su uhapšena zbog upravljanja vozilom bez položenog vozačkog ispita.

