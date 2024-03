Tužilaštvo odustalo od gonjenja Batrićevića

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo u Podgorici odustalo je od gonjenja istoričara i kolumniste Bobana Batrićevića zbog stavova iznesenih u kolumni.

Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva, rukovoditeljka tog tužilaštva Lepa Medenica dala je obavezujuće uputstvo za postupanje u predmetu formiranom po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka protiv Batrićevića.

„Nakon uvida u spise predmeta, rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva ocijenila je da u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka nema elemenata prekršaja, zbog čega je postupajućoj državnoj tužiteljki dala uputstvo da odustane od daljeg gonjenja okrivljenog B.B.“, kaže se u saopštenju.

Suđenje Batrićeviću zbog stavova iznesenih u kolumni objavljenoj Portalu Antena M trebalo je da bude održano sjutra, u podgoričkom Sudu za prekršaje.

