Tivćanin pronađen mrtav, naložena obdukcija

Podgorica, (MINA) – Tivćanin R.J. (64) pronađen je sinoć mrtav u tom gradu sa povredama glave, a postupajući tužilac naložio je obdukciju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je u utorak oko 20 sati dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti (OB) Tivat obaviještena od medicinskog osoblja Hitne medicinske pomoći u tom gradu da su izašli na mjesto događaja u mjestu Mazina, gdje su zatekli beživotno tijelo R.J. i da su konstatovali smrt.

„Po zaprimljenom obavještenju na lice mjesta su izašli službenici Stanice kriminalističke policije OB Tivat koji su u saradnji sa višim državnim tužiocem i obducentom izvršili uviđaj“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je beživotno tijelo zatečeno u ležećem položaju, a uočene su povrede u predjelu tjemena glave.

Kako su rekli, na mjestu događaja zatečen je sin preminulog R.J. koji je pozvan u službene prostorije tivatskog OB i od njega su prikupljena obavještenja na zapisnik.

„Postupajući tužilac naložio je vršenje obdukcije nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja“, kaže se u saopštenju.

