Terzić: Znamo ko su kopači tunela, krivičnom prijavom obuhvaćeno šest osoba

Podgorica, (MINA) – Policija zna ko su osobe koje su kopale tunel do zgrade Višeg suda u Podgorici, saopštio je vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić i naveo da će krivičnom prijavom biti obuhvaćeno šest osoba.

Terzić je, u emsiji “Načisto” na Televiziji Vijesti, kazao da je “investitor” akcije ozbiljna kriminalna grupa iz Crne Gore.

“Neću reći koja je da ne bih ugrozio istragu. Nijesmo došli do onih koji su platili ne tako malu investiciju. Krivična prijava koja će biti podnijeta sjutra je samo prvi korak”, rekao je Terzić, prenosi portal Vijesti.

On je kazao i da će ministar unutršanjih poslova Filip Adžić sjutra održati konferenciju za novinare na kojoj će saopštiti ekskluzivne informacije.

“Uprava policjie zna ko su rudari. Krivičnom prijavom koju će podnijeti Uprava policije biće obuhvaćeno šest osoba – M.M. (1970), J.D. (1993), M.V, (1991), V.E. (1991), svi državljani Srbije “, naveo je Terzić.

Kako je rekao, prijavom će biti obuhvaćena i dva NN lica.

Terzić je kazao da je otkrivanje osumnjičenih za kopanje tunela do depoa Višeg suda u Podgorici kompleksna operacija i da zahtijeva kompleksu istragu.

“Ne može se znati tačan broj osoba koje su učestvovale u kriminalnim aktivnostima. Ubijeđen sam i siguran sam da će ovaj broj, od devet, kako istraga bude odmicala, rasti”, rekao je Terzić.

On je rekao da je, da bi se obavio detaljan popis u depou Višeg suda u Podgorici, potrebno dosta vremena.

“Ono što su moji podaci od 13. septembra je da nedostaje 13 poštolja, tri pištolja revolvera i tri puške, od čega je iz pravosnažno okončanih predmeta šest pištolja, tri pištolja revolvera i dvije puške”, naveo je Terzić.

Kako je rekao, ukoliko je ta aktivnost trebala da bude usmjerena da se iz depoa Višeg suda otuđi kokain, mora se složiti da nijesu imali nekog ko je iz Višeg suda pomagao tu kriminalnu aktivnost.

Terzić je kazao da je promašena prostorija gdje je kokain.

“Gdje je tačno prostorija gdje je tona kokaina ne znam, a i da znam ne bih rekao”, dodao je Terzić.

Prema njegovim riječima, jako je teško organizovati takvu kriminalnu aktivnost.

Terzić je naveo da su trebali ozbiljna podrška, infrastruktura i ozbiljna finansijska sredstva.

“Ova aktivnost puno lakše se realizovala ako je imala pomagača iz suda. Ako ste imali nekoga iz Višeg suda ko je postavio lokator zaista se kopačima olakšali posao”, rekao je Terzić i ponovio da je taj otvor u depou Višeg suda hirurški otvoren i nalazi se između dvije police.

On je dodao da su na kraju svi registratori i predmeti tako vraćeni da kada bi ušli u depo ne postoji teoretska mogućnost da se vidi otvor dok se ne uklone registratori.

“Na kraju nemate prašinu, a ne šta drugu, nemate ostatke šuta”, naveo je Terzić.

On je kazao da je šest osoba podrvrgnuto poligrafskom ispitivanju i da je jedna osoba odbila to testiranje.

Terzić je naveo da je osoba koje je odbila poligrafsko testiranje rekla “kada svi iz Višeg suda budu išli na poligrafsko testiranje ići ću i ja. Zašto ste baš mene odredili. Nijesam kriminalac i neću da idem na poligraf”.

On je ocijenio da na političkoj i društvenoj sceni ne postoji osoba koja više od premijera Dritana Abazovića želi da se riješi slučaj ubistva Duška Jovanovića.

Terzić je naveo da je analizom predmeta ubistva Jovanovića utvrđeno niz propusta koji su urađeni tok istrage.

“Moj lični stav je da svaka greška koja je urađena je da je urađena namjerno”, naveo je Terzić.

On je rekao da je zaključio na osnovu spisa predmeta ubistva Jovanovića i Visbaden “jedan DNK profil poslat i da je lažan i da ne odgovora osbi za koju je poslato”.

Kako je ocijenio, to je urađeno sa namjerom da se skrene istraga.

On je istakao da danas u Crnoj Gori egzistira deset kriminalnih grupa i da je to značajno manje nego prije prije desetak godina kada je procjena bila da je u Crnoj Gori 35 organizovanih kriminalnih grupa.

Terzić je naveo da je potjernica za Svetozarom Marovićem zakonski raspisana i da je poslato sedam urgencija za njegovo izručenje.

“Pitanje izručenja Marovića je nešto što se treba rješavati na većem političkom nivou. Ovo pitanje nije za mene i crnogorske vlasti već za nekog iz Srbije”, rekao je Terzić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS