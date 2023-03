Suživot različitih vjera i kultura vrijednosti koje Crna Gora baštini

Podgorica, (MINA) – Suživot različitih vjera i kultura su vrijednosti koje Crna Gora baštini, rekao je kandidat za predsjednika države i jedan od lidera Pokreta Evropa sad, Jakov Milatović.

Milatović je, pripadnicima islamske vjeroispovijesti i reisu Islamske zajednice Rifatu Fejziću, poželio srećan početak nastupajućeg mjeseca Ramazana.

On je poželio da im mjesec bude ispunjen lakim postom, molitvama i čišćenjem duša.

“Suživot različitih vjera i kultura su vrijednosti koje Crna Gora baštini i koje su neprocjenjivo bogatstvo za državu”, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

