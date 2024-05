Budućnost nastavila dominaciju

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobjednice su Kupa Crne Gore.

Budućnost je danas u Podgorici, u finalnom meču, savladala Rudar rezultatom 34:22.

Mladi tim Igora Markovića dobro je parirao najboljem timu u državi do sredine prvog poluvremena, ali je Budućnost Bemax tada dodala gas i na veliki odmor otišla sa sedam golova prednosti (17:10).

Najefikasnije u pobjendičkom timu bile su Andrijana Popović i Neslihan Čalishan sa po pet golova.

Istakla se i Armel Atingre sa 17 odbrana.

U ekipi Rudara najbolja je bila istakla Anđela Milošević sa sedam golova.

Kada se računaju i trofeji osvojeni u periodu postojanja SFRJ, Jugoslavije i Državne zajednica Srbija i Crna Gora, najboljem crnogorskom klubu to je 29. trofej pobjednika Kupa.

Trofej kapitenki Budućnosti Bemax Ivoni Pavićević uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

