Lovćen pobjednik Kupa

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobjednici su Kupa Crne Gore.

Lovćen, koji je ove sezone osvojio i titulu prvaka, do trofeja došao je pobjedom u finalnom meču protiv Budvanske rivijere 31:29.

Timu iz Prijestonice to je 13. trofej pobjednika Kupa Crne Gore, a 11. puta je bio šampion Crne Gore.

Cetinjani su nakon prvog poluvremena vodili 18:12, ali je Budvanska rivijera bila bolja u nastavku meča i izborila se za neizvjesnu završnicu.

Junak pobjede bio je Luka Vujović golom 40 sekundi prije kraja, nakon lucidne asistencije Ivana Perišića.

Smanjio je Đorđo Peruničić svojim desetim golom, ali vremena za izjednačenje nije bilo.

Konačnih 31:29 postavio je Bogdan Petričević.

Lovćen je do pobjede predvodio Ivan Perišić sa devet golova, dok je Filip Krivokapić postigao šest.

U ekipi iz Budve istakao se Peruničić sa deset golova.

Trofej kapitenu Lovćena Mirku Radoviću uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS