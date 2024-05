Erović odredio spisak za Balkansko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osman Erović odredio je spisak takmičara za Balkansko prvenstvo koje će 25. i 26. maja biti održano u Izmiru, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorsku atletiku predstavljaće deset atletičara.

U muškoj konkurenciji za medalje boriće se Darko i Dragan Pešić (višeboj), Danijel Furtula (disk), Tomaš Đurović (kugla) i Amir Papazi (koplje).

U ženskoj konkurenciji nastupiće Marija Vuković (vis), Kristina Rakočević (disk), Anđela Drobnjak (višeboj), Vesna Kljajević (kugla) i Marija Bogavac (koplje).

Tim lider biće Danilo Ristić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS