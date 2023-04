Suspendovani policijski inspektori optuženi za torturu

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić suspendovao je četvoricu policijskih inspektora koji su optuženi za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Izvršna direktorica HRA Tea Gorjanc Prelević kazala je da ih je Adžić pismom obavijestio da je 5. aprila potpisao rješenja o privremenom udaljenju sa rada za četvoricu inspektora.

“Time je ministar ispunio svoju zakonsku dužnost posle devet mjeseci odbijanja da to učini”, navela je Gorjanc Prelević.

Kako je podsjetila, peti inspektor je, neminovno, ranije suspendovan, jer je od 8. februara u pritvoru povodom optužbe za trgovinu narkoticima.

Gorjanc Prelević je ukazala da je državni tužilac, koji je podigao optužnicu, utvrdio da su inspektori osnovano sumnjivi za torturu nad Markom Boljevićem, kao i sudsko vijeće koje je tu optužnicu potvrdilo.

“Ministar u državi vladavine prava ne bi imao šta dalje da misli, nego da potpiše rješenje o suspenziji optuženih službenika za krivično djelo izvršeno na radu, čim mu je ono dostavljeno u julu prošle godine, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima”, navela je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala da, iz obavještenja Adžića da su inspektori suspendovani 5. aprila, proističe da su oni, iako suspendovani, nastavili da primjenjuju službena ovlašćenja i da istražuju ubistvo Vidaka Vujovića, koje je rasvijetljeno tek 11. aprila.

Kako je dodala, ministar je i u pismu, a i ranije, 13. aprila, u emisiji pohvalio iste inspektore da su riješili to svirepo ubistvo.

“Sada se postavlja ozbiljno pitanje zakonitosti dokaza koje su pribavljali dok su bili suspendovani. Drugim riječima, postavlja se pitanje razmjere štete koju je nanijelo višemjesečno odbijanje ministra da optužene inspektore blagovremeno udalji iz službe”, rekla je Gorjanc Prelević.

Ona je kazala da do suspenzije ni sad ne bi došlo bez napora HRA da istraje u opominjanje Adžića da je dužan da primijeni zakon, umjesto da otvoreno sumnja u ispravnost i tog zakona i međunarodnog standarda zabrane torture koji sadrži isto pravilo.

Gorjanc Prelević je podsjetila da je Adžić opomene HRA zvao pritiskom, hajkom, pokušajem urušavanja institucija zarad dobijanja grantova, uticajem koji ima za cilj da zaustavi borbu protiv organizovanog kriminala, svrstavajući ih, kako je rekla, u isti rang sa kriminalcima.

Ona je kazala da su u HRA posebno razočarani takvim kvalifikacijama Adžića, koji u vlasti predstavlja jednu građansku partiju, ali i izostankom bilo kakve podrške njihovom zalaganju iz te partije i kritike njegovog nezakonitog postupanja i drskih kvalifikacija.

“Što je najgore, ministar je u svim svojim obraćanjima iskazivao nepoštovanje ljudskog prava na apsolutnu zabranu torture i na svaki način pretpostavio optužene policijske inspektore žrtvi policijske torture”, dodala je Gorjanc Prelević.

Kako je kazala, nema ni trunke sumnje u to da je Boljević bio žrtva iznuđivanja neistinitog iskaza 25. maja 2020. godine u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica.

“Ko je sve odgovoran za sve nezaslužene povrede i patnje koje je pretrpio dok je bio u nadležnosti policijskih službenika, očekujemo da pokažu i krivični postupak protiv petorice optuženih inspektora i istraga njihovih rukovodilaca”, poručila je Gorjanc Prelević.

Ona je istakla da je ministar unutrašnjih poslova bio dužan da poštuje dokumente koji potvrđuju torturu nad Boljevićem u CB Podgorica.

Prema riječima Gorjanc Prelević, Adžić je bio dužan da se založi za utvrđivanje odgovornosti policije za te radnje i skretanje istrage za postavljanje eksploziva na lokal Grand i kuću Duška Golubovića sa pravih počinilaca, “umjesto da žrtvu torture ponižava otvorenom odbranom optuženih policijskih službenika”.

“Favorizovanjem tih službenika, u odnosu na preko 1,3 hiljade drugih crnogorskih inspektora, koji nijesu okrivljeni da su zlostavljali građane, Adžić je poslao obeshrabrujuću poruku svima koji svoj posao rade nesumnjivo zakonito”, zaključila je Gorjanc Prelević.

