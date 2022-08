Stranci koji su imali simptome trovanja dobrog zdravstvenog stanja

Podgorica, (MINA) – Strani državljani, koji su imali simptome trovanja, dobrog su zdravstvenog stanja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ su naveli da su ekipe Centra za higijenu i zdravstvenu ekologiju i Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, po prijavi Uprave za inspekcijske poslove o pojavi velikog broja osoba sa simptomima poremećaja gastrointestinalnog sistema, danas započele epidemiološko istraživanje.

“Izvršeno je potrebno uzorkovanje namirnica i kontrola sanitarno-higijenskog stanja u više objekata u kojima su oboljele osobe boravile ili konzumirale hranu”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da je epidemiološko istraživanje, kao i ispitivanje mikrobiološke i fizičko-hemijske ispravnosti uzoraka, u toku i javnost će biti blagovremeno obaviještena o rezultatima istraživanja.

“Osobe sa simptomima su strani državljani smješteni u opštini Budva sa jednovremenim ljekarskim zbrinjavanjem u zdravstvenim ustanovama opštine Budva, Kotor, Bar i Cetinje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, nakon simptomatske terapije i ljekarskih pregleda, osobe koje su bile u opštim bolnicama Kotor i Bar otpuštene dobrog opšteg stanja.

“U Opštoj bolnici Cetinje je smješteno još 12 osoba, koje su trenutno dobrog zdravstvenog stanja”, rekli su iz IJZ.

