Stoltenberg: Crna Gora igra ključnu ulogu na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora igra ključnu ulogu na Zapadnom Balkanu, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je imao dobar razgovor sa premijerom Milojkom Spajićem o pripremama za NATO samit u Vašingtonu.

“Crna Gora igra ključnu ulogu na Zapadnom Balkanu i pozdravljam napore države da podrži Ukrajinu i poveća potrošnju za odbranu“, kazao je Stoltenberg.

