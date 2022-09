Što prije procesuirati odgovorne za prijetnje M portalu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija osudilo je prijetnje redakciji M portala i urednici tog medija Danici Nikolić i pozvalo nadležne da u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

Nikolić je u subotu dobila više mejlova prijeteće sadržine, u kojima se pominju novinari, građanski aktivisti, predstavnici nevladinog sektora, političari i firme, ali i iznose konkretne prijetnje smrću.

“Osuđujemo prijetnje redakciji i urednici M portala Danici Nikolić i pozivamo nadležne da u što kraćem roku procesuiraju odgovorne”, rekli su iz Ministarstva na Tviteru /Twitter/

Oni su kazali da napadi i prijetenje novinarima narušavaju princip neupitnog poštovanja slobode medija, koji mora biti do kraja poštovan i sproveden u djelo, bez obzira na uređivačku politiku medija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS