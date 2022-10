Snaga države u sposobnosti održanja mira

Podgorica, (MINA) – Snaga države ne ogleda se samo u moći upotrebe oružja, već i u sposobnosti održanja mira, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Konjević je to kazao na proslavi Dana Vojske.

“Snaga države ne ogleda se samo u moći upotrebe oružanih sredstava, koliko u sposobnosti održanja mira”, kazao je Konjević.

On je kazao da je u savremenom zapadnom svijetu, kojem Crna Gora nedvosmisleno pripada, pitanje odbrane, prije svega, pitanje demokratije jer “demokratija društvo štiti od totalitarnih tendencija”.

Konjević je poručio da je proces demokratizacije Crne Gore i uspostavljanja pune vladavine prava i pravne države ireverzibilan.

“Da bi demokratija bila stabilna, nužno je odbraniti je od vanjskih prijetnji kojih, nažalost, ne manjka ni u današnjem svijetu”, kazao je ministar Konjević.

On je naglasio da se istorijske lekcije, očigledno, lako zaboravljaju, što potvrđuje brutalna agresija na jednu suverenu zemlju, i to na tlu Evrope.

Konjević je, kako se navodi, članstvo Crne Gore u NATO ocijenio kao ne samo bezbjednosnu, već i političku činjenicu prvog reda.

Kako je kazao, vojnike zakletva obavezuje da čašću i životom brane najveće vrijednosti Crne Gore.

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG), brigadni general Zoran Lazarević, kazao je da je borba za slobodu bila obrazac trajanja i način života naših predaka, zbog čega smo danas slobodni, samostalni, sigurni, uvaženi i ponosni.

“I ovaj stroj crnogorskih vojnika ima svoje zasluženo i uvaženo mjesto i ulogu, prije svega u Crnoj Gori, ali ništa manje i u svijetu – tamo gdje danas, možda kao nikada ranije postoji potreba da se čuva mir i sigurnost kao najveća vrijednost današnjice”, rekao je Lazarević.

On je zahvalio pripadnicima VCG na čestitom i odgovornom obavljanju dužnosti, što svojim predanim radom doprinose osjećaju sigurnosti crnogorskih građana, ali i građana Kosova i Letonije.

Proslavi Dana Vojske u Podgorici prisustvovao je državni vrh Crne Gore, kao i predstavnici diplomatskog i vojno-diplomatskog kora.

Iz Ministarstva su kazali da je prikazan i kulturno-umjetnički program, a tom prilikom je i oko 30 novih vojnika po ugovoru položilo zakletvu.

Dodaje se da je na kraju programa premijerno prikazan novi promotivni spot VCG.

