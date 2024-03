Skoro svako šesto dijete žrtva sajber nasilja

Ženeva, (MINA) – Oko 16 odsto djece uzrasta od 11 do 15 godina bilo je žrtva sajber zlostavljana 2022. godine, što je za četiri odsto više od odnosu na 2018., navodi se u izveštaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu koja pokriva 44 zemlje.

“Izveštaj je poziv na buđenje za sve nas da se pozabavimo maltretiranjem i nasiljem, kad god i gdje god da se desi”, rekao je regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge u saopštenju objavljenom u sredu.

Prema studiji “Zdravstveno ponašanje djece školskog uzrasta”, 15 odsto dečaka i 16 odsto devojčica izjavilo je da su makar jednom u poslednjih nekoliko mjeseci bili meta sajber zlostavljanja, prenosi Slobodna Evropa.

Agencija UN je istakla da je pandemija promijenila način na koji se adolescenti ponašaju jedni prema drugima.

“Virtuelni oblici vršnjačkog nasilja postali su posebno relevantni od početka pandemije Covid-19, kada je svijet mladih postao sve više virtuelan u vrijeme zatvaranja”, navodi se u izveštaju.

Drugi oblici maltretiranje su zabelježili blagi porast.

Jedanaest procenata dječaka i djevojčica izjavilo je da su bili maltretirani u školi najmanje dva ili tri puta mjesečno u poslednjih nekoliko mjeseci, u poređenju sa deset odsto pre četiri godine.

Najveće nivoe sajber maltretiranja iskusili su dječaci u Bugarskoj, Litvaniji, Moldaviji i Poljskoj, dok je najniži nivo zabilježen u Španiji, saopštila je SZO bez iznošenja detaljnih podataka.

“Budući da mladi provode do šest sati onlajn svakog dana, čak i male promjene u stopama maltretiranja i nasilja mogu imati duboke implikacije na zdravlje i dobrobit hiljada ljudi”, rekao je Kluge.

Jedan od osam adolescenata je priznao da je maltretirao druge preko interneta, što je povećanje od tri procentna poena u odnosu na 2018, navodi se u izveštaju.

Broj adolescenata koji su se upustili u fizičke tuče u međuvremenu je ostao stabilan tokom četvorogodišnjeg perioda i iznosi deset odsto – 14 odsto za dječake i šest odsto za djevojčice.

Studija je zasnovana na podacima od 279 hiljada djece i adolescenata iz 44 zemlje širom Evrope, centralne Azije i Kanade.

U većini zemalja, sajber maltretiranje dostiže vrhunac kada su djeca imala 11 godina za dječake i 13 za djevojčice.

