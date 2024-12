Školska vozila za još 12 škola

Podgorica, (MINA) – Vozila za prevoz učenika dobilo je još 12 škola u Crnoj Gori, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Navodi se da je resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, uručila je direktorima 12 škola ključeve deset kombija i dva autobusa.

Iz MPNI su rekli da su kombije dobile osnovne škole (OŠ) „Bratstvo-jedinstvo“ i „Milun Ivanović” iz Rožaja, „Đerđ Kastriot Skenderbeg” iz Ostrosa, OŠ „Jovan Tomašević” iz Virpazara, OŠ „Krsto Radojević“, „Vladislav Sl.Ribnikar” i „Šurkija Međedović“ iz Bijelog Polja.

Kombije su, kako se dodaje, dobile i OŠ „Trpezi” iz Petnjice, „Aleksa Bećo Đilas” iz Mojkovca i podgorička OŠ „Marko Miljanov“.

„OŠ „Dušan Obradović” Žabljak i OŠ „Radoje Čizmović” Nikšić dobile su autobuse“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su podsjetili da je taj resor, uz podršku Vlade i zahvaljujući aktivnostima Uprave za državnu imovinu koja je sprovela proces nabavke, u ovoj godini obezbijedio 49 novih školskih vozila, kao i tri dodatna vozila koja su obezbijeđena zahvaljujući donaciji Glavnog grada.

Kako su rekli, sada vozni park koji je namijenjen prevozu učenika broji 129 vozila.

„Zahvaljujući nabavci vozila iz 2021.godine i ovoj iz 2024.godine, obnovljeno je preko 90 odsto voznog parka, a MPNI će uložiti dodatne napore kako bi svi naši učenici širom Crne Gore imali siguran i bezbjedan prevoz“, poručuje se u saopštenju.

