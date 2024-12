Sjutra protest protiv seksualnog uznemiravanja učenica i učenika

Podgorica, (MINA) – Protest “Neka bude kazna neprestana”, sa koga će biti zatraženo hitno pooštravanje kazni za seksualne nasilnike, predatore i pedofile, biće održan sjutra u Podgorici.

Organizatori protesta, Kosta Mijušković i Sara Vujisić, kazali su ranije da je to okupljanje nastavak protesta koji je organizovan ispred Gimnazije “Slobodan Škerović”, a povodom otkrivanja seksualnog uznemiravanja učenica i učenika u toj školi.

Kako su najavili, Mijušković i Vujisić će na protestu iznijeti ključne zahtjeve za hitnu izmjenu i pooštrenje kazni za sve seksualne nasilnike, predatore i pedofile.

“Zalažemo se za radikalnu promjenu sudske prakse koja će osigurati da kazne budu maksimalne, a ne minimalne, nezavisno od toga da li su počinioci ili žrtve punoljetni ili maloljetni”, navodi se u najavi.

Oni, kako su kazali, sa sigurnošću tvrde da će u narednom periodu isplivati još mnogo slučajeva nasilja i uznemiravanja.

“Naša poruka je jasna – ovakvi zločini ne smiju biti tretirani olako, niti tolerisani u bilo kojoj formi”, kaže se u najavi.

Kako se dodaje, obrazovne institucije moraju postati sigurna mjesta za učenje i razvoj, a porodice moraju biti sigurna mjesta za odrastanje.

“Nasilje nad djecom, ženama i muškarcima ne smije imati prolaz”, navodi se u najavi.

Organizatori su pozvali sve građane da im se pridruže kako bi zajedno tražili pravdu i poslali poruku da u našem društvu nema mjesta za seksualne zločine i nasilje.

“Pokažimo solidarnost i izborimo se za zakon koji štiti žrtve, a najstrože kažnjava počinioce”, navodi se u saopštenju.

Organizatori su naglasili da je protest mirnog karaktera, kao i da su alkohol, narkotici, izazivanje nereda, isticanje nacionalnih ili partijskih simbola i govor mržnje strogo zabranjeni.

Protest će biti održan kod spomenika kralju Nikoli, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog i počeće u 19 sati.

