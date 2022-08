Sjutra konstitutivna sjednica Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković sazvala je za sjutra konstitutivnu sjednicu Sudskog savjeta.

Dnevnim redom predviđen je izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Sudskog savjeta.

“Sjednica je sazvana na osnovu člana 6, stav 1 Poslovnika Sudskog savjeta”, kaže se u saopštenju Vrhovnog suda.

Sudski savjet ima deset članova, kojima je mandat četiri godine.

Članovi su predsjednik Vrhovnog suda, ministar pravosuđa, četiri sudija koje bira Konferencija sudija i četiri ugledna pravnika, koje bira Skupština Crne Gore.

Konferencija sudija je ranije izabrala četiri člana Sudskog savjeta. To su Predrag Tabaš, Sanja Konatar, Radonja Radonjić i Rade Ćetković.

Izbor četiri ugledna pravnika koji će biti članovi Sudskog savjeta je u toku.

Odbor za politički sistem i pravosuđe je predložio da na ove funkcije budu izabrani Nebojša Vučinić, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

O ovim kandidatima trebalo bi da se izajsni crnogorski parlament na vanrednoj sjednici 16. avgusta.

