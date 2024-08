Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost 20. avgusta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović zakazao je za 20. avgust sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, na kojoj će biti razmotren predlog odluke o angažovanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u sastavu misije vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini.

Iz kabineta Milatovića saopštili su da je ministar odbrane Dragan Krapović dostavio Savjetu taj predlog odluke.

“Navedena misija uspostavljena je Odlukom Savjeta EU 2022. godine u cilju pomoći jačanja kapaciteta ukrajinskih oružanih snaga, a sve aktivnosti misije realizuju se na tlu zemalja članica EU”, navodi se u saopštenju.

Kako je najavljeno, članovi Savjeta će razmotriti izvještaje za prošlu godinu – o stanju u VCG i o upotrebi jedinica, odnosno pripadnika Vojske u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Navodi se da će biti razmatran i Izvještaj o učešću pripadnika VCG u vježbama, ili obuci u inostranstvu ranga voda i višeg ranga u prošloj godini.

„Na sjednici će biti razmotren predlog odluke o angažovanju pripadnika VCG u sastavu misije vojne pomoći EU za podršku Ukrajini“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Savjet razmatrati predloge odluka Ministarstva odbrane o postavljenjima, razrješenjima, imenovanjima i unapređenjima oficira i oficirki Vojske, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

